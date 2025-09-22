Visite jardin au naturel Les Charmilles Parc environnemental Changé

Début : 2025-09-22 18:00:00

fin : 2025-09-22 19:30:00

2025-09-22

Le jardin de Sèmeliens est né d’un rêve de voir exister un espace libre de circulation, géré collectivement et dédié à tous, au service de la nature. Un espace de plein air où se rencontrer, jardiner, se ressourcer, apprendre, créer, en harmonie et dans le respect du vivant.

Les Charmilles Parc environnemental Jardin Sèmeliens Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr

English :

The Sèmeliens garden was born of a dream to create a collectively-managed, traffic-free space dedicated to nature. An open-air space where people can meet, garden, recharge their batteries, learn and create, in harmony and respect for all living things.

German :

Der Garten von Sèmeliens entstand aus dem Traum, einen frei zugänglichen, gemeinschaftlich verwalteten und allen gewidmeten Raum im Dienste der Natur zu schaffen. Ein Ort im Freien, an dem man sich treffen, gärtnern, sich erholen, lernen und kreativ sein kann, in Harmonie und mit Respekt vor dem Leben.

Italiano :

Il giardino Sèmeliens è nato dal sogno di creare uno spazio all’aperto, gestito collettivamente e aperto a tutti, al servizio della natura. Uno spazio all’aperto dove le persone possano incontrarsi, fare giardinaggio, ricaricarsi, imparare e creare, in armonia e nel rispetto di tutti gli esseri viventi.

Espanol :

El jardín Sèmeliens nació del sueño de crear un espacio al aire libre, gestionado colectivamente y abierto a todos, al servicio de la naturaleza. Un espacio al aire libre donde la gente pueda reunirse, jardinear, reponer fuerzas, aprender y crear, en armonía y respeto por todos los seres vivos.

