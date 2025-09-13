Visite jardin au naturel La Brûlatte

Visite jardin au naturel La Brûlatte samedi 13 septembre 2025.

Visite jardin au naturel

1 bis rue des Forges La Brûlatte Mayenne

Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 16:00:00

2025-09-13

Niché au cœur d’une parcelle de 5000m² entouré de jolies haies bocagères et d’un ruisseau traversant le terrain que la famille LAMY habite et entretient leur jardin de façon écologique et respectueuse de l’environnement.

Évènement gratuit !

Inscription obligatoire via ce lien
https://enquetes.laval.fr/index.php/938967?lang=fr   .

1 bis rue des Forges La Brûlatte 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05  romain.porcher@agglo-laval.fr

English :

Nestling in the heart of a 5000m² plot surrounded by hedges and a stream, the LAMY family have respectfully landscaped their garden.

Free event!

Registration required via this link
https://enquetes.laval.fr/index.php/938967?lang=fr

German :

Eingebettet in ein 5000m² großes Grundstück, umgeben von schönen Hecken und einem Bach, hat die Familie LAMY ihren Garten respektvoll gestaltet.

Kostenlose Veranstaltung!

Anmeldung erforderlich über diesen Link
https://enquetes.laval.fr/index.php/938967?lang=fr

Italiano :

Nel cuore di un terreno di 5.000 m² circondato da graziose siepi e da un ruscello, la famiglia Lamy ha curato il giardino con grande rispetto.

Evento gratuito!

È necessaria la registrazione a questo link:
https://enquetes.laval.fr/index.php/938967?lang=fr

Espanol :

Ubicado en el corazón de una parcela de 5.000 m² rodeada de bonitos setos y un arroyo, la familia Lamy ha ajardinado respetuosamente su jardín.

Evento gratuito

Inscripción obligatoria a través de este enlace
https://enquetes.laval.fr/index.php/938967?lang=fr

