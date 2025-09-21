Visite JARDIN-FORET GOURMAND Patrimoine vivant ! Oasis Gourmande Sainte-Suzanne-et-Chammes

Oasis Gourmande 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Patrimoine vivant ! Venez découvrir les secrets du jardin-forêt gourmand !

Venez découvrir les jardins-forêts comestibles ainsi que les potagers syntropiques sur sol vivant au cœur de l’Oasis Gourmande, centre d’expérimentation en agroécologie. C’est l’occasion de découvrir des plantes originales fruitiers, petits fruits, légumes vivaces, fleurs comestibles, plantes aromatiques.

Stéphane SENAN (Agronome, Formateur et Conseiller en permaculture/ agroécologie), vous accueillera de 14h à 17h le dimanche 21 septembre.

rtagera ses secrets pour créer des associations de plantes, booster la vie du sol grâce à sa LiFoFer ??, limiter l’arrosage et plein d’autres trucs et astuces ! .

Oasis Gourmande 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com

English :

Living heritage! Come and discover the secrets of the gourmet forest-garden!

German :

Ein lebendiges Kulturerbe! Entdecken Sie die Geheimnisse des Gourmet-Waldgartens!

Italiano :

Patrimonio vivente! Venite a scoprire i segreti del giardino forestale gourmet!

Espanol :

¡Patrimonio vivo! ¡Venga a descubrir los secretos del jardín forestal gourmet!

