Visite Je t’encadre, tu m’encadres Musée de Valence Valence

Visite Je t’encadre, tu m’encadres

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Dans le cadre d’un jeu collaboratif, petits et grands dessinent le portrait d’une personne du groupe à partir de la description faite par… le reste du groupe (l’artiste ne voit pas son modèle).

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



As part of a collaborative game, young and old alike draw a portrait of a member of the group, based on the description given by? the rest of the group (the artist does not see the model).

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



In einem gemeinschaftlichen Spiel zeichnen Kinder und Erwachsene das Porträt einer Person aus der Gruppe anhand der Beschreibung durch den Rest der Gruppe (der Künstler sieht sein Modell nicht).

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Nell’ambito di un gioco collaborativo, grandi e piccini disegnano il ritratto di un membro del gruppo sulla base della descrizione fornita dal resto del gruppo (l’artista non vede il modello).

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



En el marco de un juego colaborativo, grandes y pequeños dibujan el retrato de un miembro del grupo a partir de la descripción dada por el resto del grupo (el artista no ve al modelo).

L’événement Visite Je t’encadre, tu m’encadres Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme