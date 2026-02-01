Visite-Jeu Canonniers à vos postes ! Château de Brest Brest
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
2026-02-26
D’apprenti à officier, il n’y a qu’un pas. A tribord, à bâbord ? Les jeunes canonniers apprendront à naviguer et à faire face à l’ennemi. Branle-bas de combat !
Informations pratiques
Visite-jeu destinée aux enfants de 7 à 12 ans.
Durée 1h30.
Sur réservation en ligne à partir du 1er décembre
Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant. .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
