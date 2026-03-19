Visite-Jeu Canonniers à vos postes ! Château de Brest Brest

Visite-Jeu Canonniers à vos postes !

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21

D’apprenti à officier, il n’y a qu’un pas. A tribord, à bâbord ? Les jeunes canonniers apprendront à naviguer et à faire face à l’ennemi. Branle-bas de combat !

Informations pratiques

Visite-jeu destinée aux enfants de 7 à 12 ans.

Durée 1h30.

Sur réservation en ligne à partir du 1er avril

Attention, l’accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant. .

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51

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English : Visite-Jeu Canonniers à vos postes !

L’événement Visite-Jeu Canonniers à vos postes ! Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue