Visite-Jeu Code vert pour le tour du monde Château de Brest Brest

Prêts à embarquer pour un tour un monde à la voile, en équipage et en moins de 80 jours ? Les enfants surfent sur les déferlantes et prennent le quart en se défiant sur un plateau de jeu XXL.

Visite-jeu destinée aux enfants de 7 à 12 ans.

Durée 1h30.

Sur réservation en ligne à partir du 1er décembre .

