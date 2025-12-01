Visite-Jeu Code vert pour le tour du monde Château de Brest Brest
Visite-Jeu Code vert pour le tour du monde
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Prêts à embarquer pour un tour un monde à la voile, en équipage et en moins de 80 jours ? Les enfants surfent sur les déferlantes et prennent le quart en se défiant sur un plateau de jeu XXL.
Informations pratiques
Visite-jeu destinée aux enfants de 7 à 12 ans.
Durée 1h30.
Sur réservation en ligne à partir du 1er décembre .
