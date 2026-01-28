Visite-Jeu Code vert pour le tour du monde Château de Brest Brest
Visite-Jeu Code vert pour le tour du monde Château de Brest Brest jeudi 19 février 2026.
Visite-Jeu Code vert pour le tour du monde
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-19
Prêts à embarquer pour un tour un monde à la voile, en équipage et en moins de 80 jours ? Les enfants surfent sur les déferlantes et prennent le quart en se défiant sur un plateau de jeu XXL.
Informations pratiques
Visite-jeu destinée aux enfants de 7 à 12 ans.
Durée 1h30.
Sur réservation à partir du 29 janvier .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
