Informations pratiques

Samadet

Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »

Quizz, devinettes, jeux de rapidité : devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !

Dès 7 ans. Visite famille.

Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »

Quizz, devinettes, jeux de rapidité : devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !

Dès 7 ans. Visite famille. .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

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English : Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »

Interactive Tour of the Exhibition “Eating with Your Eyes”

Quizzes, riddles, and speed games: become an expert on the history of French cuisine!

Ages 7 and up. Family tour.

L’événement Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil » Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse