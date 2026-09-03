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Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil » Samadet

jeudi 22 octobre 2026 · Samadet

Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil » Samadet

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Musée de Samadet
Ville
40320 Samadet
Département
Landes
Tarif
3 3 Tarif de base - plein tarif

Samadet

Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :
2026-10-22

Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »
Quizz, devinettes, jeux de rapidité : devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
Dès 7 ans. Visite famille.
Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »
Quizz, devinettes, jeux de rapidité : devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
Dès 7 ans. Visite famille.   .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00  musee.samadet@landes.fr

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English : Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »

Interactive Tour of the Exhibition “Eating with Your Eyes”
Quizzes, riddles, and speed games: become an expert on the history of French cuisine!
Ages 7 and up. Family tour.

L’événement Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil » Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse

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