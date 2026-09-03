Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil » Samadet
jeudi 29 octobre 2026 · Samadet
Informations pratiques
Samadet
Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »
Musée de Samadet Samadet Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »
Quizz, devinettes, jeux de rapidité : devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
Visite famille sur réservation. Dès 7 ans.
Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »
Quizz, devinettes, jeux de rapidité : devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
Visite famille sur réservation. Dès 7 ans. .
Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »
Interactive Tour of the Exhibition “Eating with Your Eyes”
Quizzes, riddles, and speed challenges: become an expert on the history of French cuisine!
Family tour by reservation only. Ages 7 and up.
L’événement Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil » Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse
À voir aussi à Samadet (Landes)
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- Visite libre du musée et de l’exposition « Manger à l’œil », Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet 19 septembre 2026
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- Visite guidée de l’exposition « Manger à l’œil » par la directrice Alizée Le Pannérer, Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet 19 septembre 2026
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