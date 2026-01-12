Visite-jeu de piste sur les pas de Marguerite de Turenne

Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19

Participez à une visite très particulière puisque le guide n’est autre que Marguerite de Turenne, comtesse du XIIe siècle, qu’il faut aider à retourner au Moyen Age en résolvant des énigmes.

A mi-chemin entre la visite et le jeu de piste, cette animation immersive vous fera remonter le temps tout en découvrant le joli village de Turenne.

Les visiteurs costumés sont les bienvenus !

RDV devant l’église de Turenne à 15h. Réservation obligatoire.

Tarifs 10€/adulte, 6€/enfant dès 6 ans, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les détenteurs du Pass Culture. .

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 42 19 48 cyrielle.lagorse@gmail.com

