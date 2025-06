Visite-jeu décalée « Clic Clac Plouf » Départ 1 Rue Henri Mouhot (Office de Tourisme) Montbéliard 1 juillet 2025 05:00

Doubs

Début : 2025-07-01 05:00:00

fin : 2025-07-29 23:00:00

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Remontez le temps à travers les cours d’eau de Montbéliard !

Cette visite-jeu insolite vous entraîne dans une exploration sensible et historique des différents cours d’eau qui ont façonné la ville d’hier et d’aujourd’hui.

Grâce à un objet mystère tout droit sorti du passé, vivez une immersion au cœur d’un Montbéliard avant les grands bouleversements urbains. Entre anecdotes, paysages oubliés et mémoire de l’eau, laissez-vous surprendre par une balade pas comme les autres…

Infos :

Horraire 10h30

Point de rendez-vous Office de Tourisme du Pays de Montbéliard

Places limitées à 15 personnes

Durée entre 1h et 1h30

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme .

Départ 1 Rue Henri Mouhot (Office de Tourisme)

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 66

