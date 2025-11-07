Visite-jeu enfant de l’exposition Notations de la Danse , musée Champollion Figeac Figeac

Visite-jeu enfant de l’exposition Notations de la Danse , musée Champollion Figeac

place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-04

Accompagnés d’un guide, parcourez de façon ludique l’exposition temporaire du musée Notations de la Danse .

Depuis le XVe siècle, plus d’une centaine de systèmes de notation du mouvement ont vu le jour

Depuis le XVe siècle, plus d’une centaine de systèmes de notation du mouvement ont vu le jour. De la Renaissance où ils étaient conçus pour la transmission des danses jusqu’aux transcriptions chorégraphiques d’artistes d’aujourd’hui où chacun a une façon singulière de fixer sa danse, ils mettent à jour une grande diversité de formes d’écriture et d’usages. Cette exposition évoque ces usages et ces systèmes à travers quelques exemples de partitions chorégraphiques.

Des précieux documents manuscrits et imprimés, prêtés par le Centre national de la danse, viennent nous éclairer sur la variété des supports et les particularités propres à chaque chorégraphe. .

place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

English :

Accompanied by a guide, take a fun tour of the museum’s temporary exhibition Notations de la Danse .

Since the 15th century, over a hundred systems of movement notation have been developed

German :

Gehen Sie mit einem Führer auf spielerische Weise durch die Sonderausstellung des Museums Notations de la Danse (Tanznotation).

Seit dem 15. Jahrhundert wurden mehr als hundert verschiedene Systeme zur Bewegungsnotation entwickelt

Italiano :

Accompagnati da una guida, partecipate a un divertente tour della mostra temporanea del museo Notazioni di danza .

Dal XV secolo sono stati sviluppati più di cento sistemi di notazione del movimento

Espanol :

Acompañado por un guía, haga un divertido recorrido por la exposición temporal del museo Notaciones de danza .

Desde el siglo XV, se han desarrollado más de cien sistemas de notación del movimiento

