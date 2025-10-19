Visite-Jeu Faites entrer l’accusé Rue de Beauport Paimpol

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-23 15:45:00

2025-10-19

Poussez la porte de l’abbaye et remontez le temps: comment rendait-on la justice ici au Moyen-Âge ? Accompagné.es d’une médiatrice, découvrez l’histoire du lieu, et participez au jeu de rôle du procès fictif ! Serez-vous innocenté ou condamné ? .

