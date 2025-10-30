Visite jeu Château de Careil Guérande

Visite jeu Château de Careil Guérande jeudi 30 octobre 2025.

Visite jeu

Cette visite ludique permet de découvrir l’histoire des lieux en compagnie de personnages costumées. Elle est adaptée aux enfants comme aux adultes.

Venez et trouvez le mot mystère. En vous aventurant dans le château en compagnie de personnages d’une autre époque, vous allez résoudre les énigmes et triompher lors d’épreuves ludiques pour tous petits et grands.

Démonstration d’escrime. Différents jeux seront utilisés comme la planche, la chattière, birinig, etc… .

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 37 00 68 chateau@careil.com

