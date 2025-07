Visite-Jeu « l’Assemblée des Scribes » au Musée Champollion à Figeac place Champollion Figeac

Visite-Jeu « l’Assemblée des Scribes » au Musée Champollion à Figeac place Champollion Figeac jeudi 24 juillet 2025 11:00:00.

Visite-Jeu « l’Assemblée des Scribes » au Musée Champollion à Figeac

place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde Figeac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 11:00:00

fin : 2025-07-24 12:30:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-08-07

Le Musée Champollion propose aux enfants de 7 à 14 ans une visite originale du musée. Jean François Champollion invite les scribes du monde entier à diner dans sa maison. Il faut partir à leur recherche afin de leur porter l’invitation et veiller à ce que chacun apporte en cadeau, un bel exemple de son écriture et une spécialité de son pays.

À partir de 7 ans

Rendez-vous et inscription obligatoire auprès du Musée Champollion (maximum 15 enfants).

5 .

place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

English :

The Champollion Museum offers children from 7 to 14 years old an original visit of the museum. Jean François Champollion invites scribes from all over the world to dine in his house. You have to go looking for them in order to bring them the invitation and make sure that each one brings as a gift, a beautiful example of his writing and a speciality of his country.

From 7 years old

Appointment and compulsory registration at the Champollion Museum (maximum 15 children).

German :

Das Champollion-Museum bietet Kindern zwischen 7 und 14 Jahren eine originelle Führung durch das Museum. Jean François Champollion lädt Schreiber aus der ganzen Welt zum Abendessen in sein Haus ein. Du musst dich auf die Suche nach ihnen machen, um ihnen die Einladung zu überbringen und dafür zu sorgen, dass jeder ein schönes Beispiel seiner Schrift und eine Spezialität aus seinem Land als Geschenk mitbringt.

Ab 7 Jahren

Treffpunkt und Anmeldung beim Champollion-Museum erforderlich (maximal 15 Kinder).

Italiano :

Il Museo Champollion offre ai bambini dai 7 ai 14 anni una visita originale al museo. Jean François Champollion invita gli scrittori di tutto il mondo a cenare a casa sua. Dovete andare a cercarli per portare loro l’invito e fare in modo che ognuno porti in dono un bell’esempio della sua scrittura e una specialità del suo Paese.

Da 7 anni

Punto d’incontro e iscrizione obbligatoria al Museo Champollion (massimo 15 bambini).

Espanol :

El Museo Champollion ofrece a los niños de 7 a 14 años una visita original al museo. Jean François Champollion invita a los escribas de todo el mundo a cenar en su casa. Hay que ir en su busca para llevarles la invitación y asegurarse de que cada uno traiga de regalo un bello ejemplo de su escritura y una especialidad de su país.

A partir de 7 años

Punto de encuentro e inscripción obligatoria en el Museo Champollion (máximo 15 niños).

L’événement Visite-Jeu « l’Assemblée des Scribes » au Musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Figeac