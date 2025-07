Visite-Jeu « Le Prince au Nez Cassé, Enquête au Musée » place Champollion Figeac

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-07-10 11:00:00

2025-07-10

Un crime a été commis au Musée, le nez du prince Achour-Malik a été brisé. Il faut identifier la victime, rechercher l'arme du crime et tenter de retrouver la trace du coupable. Tout en poursuivant l'enquête, les enfants repèrent des œuvres et les découvre de manière ludique.

couvre de manière ludique.

Sur inscription au musée Champollion, maximum 9 enfants. (7 à 14 ans)

Visite jeu enfant Musée Champollion

Ces visites sont interactives ; elles alternent

– des recherches menées par les enfants parmi les objets et documents exposés

Ces actions menées en direction du jeune public ont pour objectif de sensibiliser les enfants à l’écriture, de leur permettre de s’ouvrir à d’autres civilisations et tout simplement de découvrir un musée.

Tarif 5 € de 7 à 12 ans 5 .

place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

English :

A crime has been committed at the Museum: Prince Achour-Malik's nose has been broken. The task is to identify the victim, find the murder weapon and track down the culprit. As they continue their investigation, children spot the works of art and unravel them in a playful way.

them in a playful way.

German :

Im Museum wurde ein Verbrechen begangen: Prinz Achur-Malik wurde die Nase gebrochen. Es gilt, das Opfer zu identifizieren, die Tatwaffe zu finden und dem Täter auf die Spur zu kommen. Während die Kinder die Ermittlungen fortsetzen, machen sie Kunstwerke ausfindig und entschlüsseln sie auf spielerische Art und Weise entdecken sie die Werke.

auf spielerische Art und Weise entdecken sie die Werke.

Italiano :

Al Museo è stato commesso un crimine: il naso del principe Achour-Malik è stato rotto. I bambini devono identificare la vittima, trovare l'arma del delitto e cercare di risalire al colpevole. Mentre proseguono le indagini, i bambini individuano le opere d'arte e le scoprono in modo divertente.

in modo divertente.

Espanol :

Se ha cometido un crimen en el Museo: le han roto la nariz al príncipe Achour-Malik. Tienen que identificar a la víctima, encontrar el arma del crimen e intentar localizar al culpable. A medida que avanzan en su investigación, los niños localizarán las obras de arte y las descubrirán de una forma divertida.

de una forma divertida.

