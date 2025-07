Visite jeu les secrets de la peinture au musée d’histoire de Figeac Musée Champollion, place Champollion Figeac

Visite jeu les secrets de la peinture au musée d'histoire de Figeac

lundi 14 juillet 2025.

Musée Champollion, place Champollion
Figeac

Tarif : 5 EUR

14:30:00

fin : 2025-07-28

2025-07-14 au 2025-07-28

Couleurs primaires, secondaires ou complémentaires ? Portrait ou paysage, aquarelle ou peinture à l’huile ?

Pour les 7 à 12 ans, Sur réservation

Musée Champollion, place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

English :

Primary, secondary or complementary colors? Portrait or landscape, watercolor or oil painting?

For 7 to 12 year-olds, booking required

German :

Primär-, Sekundär- oder Komplementärfarben? Porträt oder Landschaft, Aquarell- oder Ölmalerei?

Für 7- bis 12-Jährige, Mit Reservierung

Italiano :

Colori primari, secondari o complementari? Ritratto o paesaggio, acquerello o pittura a olio?

Per ragazzi dai 7 ai 12 anni, su prenotazione

Espanol :

¿Colores primarios, secundarios o complementarios? ¿Retrato o paisaje, acuarela u óleo?

Para niños de 7 a 12 años, previa reserva

