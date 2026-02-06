Visite jeu Où sont les femmes ? Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Visite jeu Où sont les femmes ? Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 EUR

en plus du billet d’entrée

2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

En écho à la Journée internationale des droits des femmes, le musée invite les enfants et les plus grands à s’interroger sur la représentation des femmes dans l’histoire, à travers les oeuvres que le musée conserve.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

To mark International Women?s Rights Day, the museum invites children and adults alike to explore the representation of women in history, through the works of art it holds.

