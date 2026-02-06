Visite jeu Où sont les femmes ? Les mercredis en famille Musée de Valence Valence
Visite jeu Où sont les femmes ? Les mercredis en famille Musée de Valence Valence mercredi 11 mars 2026.
Visite jeu Où sont les femmes ? Les mercredis en famille
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
En écho à la Journée internationale des droits des femmes, le musée invite les enfants et les plus grands à s’interroger sur la représentation des femmes dans l’histoire, à travers les oeuvres que le musée conserve.
.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark International Women?s Rights Day, the museum invites children and adults alike to explore the representation of women in history, through the works of art it holds.
L’événement Visite jeu Où sont les femmes ? Les mercredis en famille Valence a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme