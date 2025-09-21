Visite jeune public « Dis comment ça tient? » Cathédrale Saint-Etienne Bourges

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:30:00

Découverte des techniques de construction de la cathédrale

A partir de 6 ans

RDV à l’accueil des JEP, cour du patrimoine, 12 place Etienne Dolet

1h

Cathédrale Saint-Etienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.

Direction Musées Patrimoine Historique ville de Bourges