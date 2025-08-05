Visite Kamishibaï Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Visite Kamishibaï Musée Crozatier Le Puy-en-Velay mardi 5 août 2025.
Visite Kamishibaï
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00
fin : 2025-08-05 11:00:00
2025-08-05 2025-08-26
Découvre et explore l’exposition à travers la fenêtre du butaï ce petit théâtre japonais qui permet de raconter des histoires.
Réservation obligatoire.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
English :
Discover and explore the exhibition through the window of the butai: a small Japanese theater for storytelling.
Reservations required.
German :
Entdecke und erforsche die Ausstellung durch das Fenster des Butai: dieses kleine japanische Theater, mit dem man Geschichten erzählen kann.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Scoprite ed esplorate la mostra attraverso la finestra del butai: il piccolo teatro giapponese che racconta storie.
È indispensabile la prenotazione.
Espanol :
Descubra y explore la exposición a través de la ventana del butai: el pequeño teatro japonés que cuenta historias.
Imprescindible reservar.
