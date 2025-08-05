Visite Kamishibaï Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite Kamishibaï Musée Crozatier Le Puy-en-Velay mardi 5 août 2025.

Visite Kamishibaï

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-05 11:00:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-26

Découvre et explore l’exposition à travers la fenêtre du butaï ce petit théâtre japonais qui permet de raconter des histoires.

Réservation obligatoire.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Discover and explore the exhibition through the window of the butai: a small Japanese theater for storytelling.

Reservations required.

German :

Entdecke und erforsche die Ausstellung durch das Fenster des Butai: dieses kleine japanische Theater, mit dem man Geschichten erzählen kann.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite ed esplorate la mostra attraverso la finestra del butai: il piccolo teatro giapponese che racconta storie.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Descubra y explore la exposición a través de la ventana del butai: el pequeño teatro japonés que cuenta historias.

Imprescindible reservar.

