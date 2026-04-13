Visite karaoké de l’exposition « Tournée Générale ! », Écomusée de Fresnes | Grand-Orly Seine-Bièvre, Fresnes

Visite karaoké de l’exposition « Tournée Générale ! » Samedi 23 mai, 20h30 Écomusée de Fresnes | Grand-Orly Seine-Bièvre Val-de-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Pour l’exposition « Tournée Générale ! La vie sociale dans les cafés et bistrots en banlieue », l’écomusée a construit sa programmation autour des activités des bistrots et cafés : chanter, danser, jouer et manger …

A l’occasion de la Nuit des Musées, l’écomusée vous propose de découvrir l’exposition en musique ! Après une visite guidée mélodieuse, vous serez invité·e·s à pousser la chansonnette lors d’une session karaoké pétillante !

> Le samedi 23 mai 2026, à 20h30

Avec les artistes Floodlit et Ceryse

Écomusée de Fresnes | Grand-Orly Seine-Bièvre 41 Rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes, France Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France +33141243224 https://www.fresnes94.fr/a-votre-service/culture-sports-et-loisirs/equipements-culturels/ecomusee-du-val-de-bievre [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/551_ecomusee-du-grand-orly-seine-bievre?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnjq7WWrgxoCx8fWt0_ooMZdZC5t02pbTT5uBja5LJT4IruouMHysH8Q5V1EY_aem__LlSM-0tmsIUmsHexD1IgQ »}] Chaque année, l’écomusée inaugure une à deux grandes expositions abordant des thèmes variés autour de la vie en banlieue sud (ou qui concernent les populations locales) : le travail, l’immigration, la télé, les loisirs, le don, la condition féminine, la prison, les gens du voyage, l’urbanisation, l’architecture du Val-de-Bièvre… Parkings à proximité et une place de stationnement PMR à l’entrée. // En transports en commun > TVM | Bus Valouette ligne V2 | Bus 186 | Bus 396 // > RER B arrêt Croix de Berny puis TVM | RER B arrêt Antony puis bus 286 // En voiture > A6 direction Orly, puis A86 direction Versailles, direction centre-ville, puis la 2ème à droite : panneau Ferme de Cottinville. | Depuis les régions : A6b, sortie Fresnes.

Visite karaoké de l’exposition « Tournée Générale ! La vie sociale dans les cafés et bistrots en banlieue »

© Stéphane Rébillon © Archives départementales de l’Essonne