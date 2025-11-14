Visite La balade des petits lutins malins Rue de Narbonne Montélimar
Visite La balade des petits lutins malins
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-05-03 11:15:00
2026-04-04
Retrouvez la visite des tout-petits.
Farceurs et malicieux petits personnages vous entraineront à travers le château pour une visite qui leur ressemble… Pour ajouter un soupçon de magie à cette visite, n’hésitez pas à venir costumés.
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr
English :
Take a look back at the toddlers’ tour.
Mischievous little characters will take you on a tour of the castle that’s just like them? To add a touch of magic to your visit, feel free to come in costume.
