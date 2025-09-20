Visite La cité de Mont de Marsan en pleine guerre de religion Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan

Visite La cité de Mont de Marsan en pleine guerre de religion Journées du Patrimoine

Parking des terrasses du Midou Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Cette visite sera l’occasion de découvrir le rôle de Mont de Marsan dans les années 1560 à 1570 pendant les guerres de religion.

Visite en partenariat avec Epok’ Tour .

Parking des terrasses du Midou Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr

