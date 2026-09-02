Visite : La digue et le balnéaire à Luc-sur-Mer Rue Georges Guynemer Luc-sur-Mer
dimanche 25 octobre 2026 · Rue Georges Guynemer · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Visite : La digue et le balnéaire à Luc-sur-Mer
Rue Georges Guynemer Angle de la rue Guynemer et de la Digue Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Parcourez la digue et découvrez les grandes étapes de son aménagement et son histoire. Participation financière libre. Réservation (BILLETTERIE P. )
La visite promenade que propose Patricia Lengyel, vous mènera le long de la digue et fera revivre les grandes étapes de son aménagement ainsi que les événements qui ont contribué à faire de Luc-sur-Mer la station balnéaire d’aujourd’hui. – Rendez-vous à 14h00 à l’angle de la rue Guynemer et de la digue, près de l’école de voile. – Participation financière libre. – Inscription obligatoire au : 02.31.97.33.25 (Office de Tourisme) .
Rue Georges Guynemer Angle de la rue Guynemer et de la Digue Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 33 25
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English : Visite : La digue et le balnéaire à Luc-sur-Mer
Take a tour of the dike and learn about the major stages in its development and history. Free admission. Reservations (P. TICKETS)
L’événement Visite : La digue et le balnéaire à Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-02 par Calvados Attractivité
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