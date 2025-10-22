Visite La Fabrique Atelier du Lin La Fabrique, Atelier du Lin Quintin

Visite La Fabrique Atelier du Lin La Fabrique, Atelier du Lin Quintin mercredi 22 octobre 2025.

Visite La Fabrique Atelier du Lin

La Fabrique, Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

La Fabrique atelier du lin retrace le passé prospère de la Petite Cité de Caractère ®.

Suivez les traces des 700 tisserands de Quintin et vivez le parcours et la transformation du lin, de la graine à la toile, touchez la matière et essayez les outils !

Visite guidée à 14h30.

Visites libres de 15h30 à 17h00. .

La Fabrique, Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 38 40 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite La Fabrique Atelier du Lin Quintin a été mis à jour le 2025-10-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme