Visite La ferme dans tous les sens Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

Début : 2026-02-20 15:30:00

fin : 2026-10-23 17:00:00

2026-02-20 2026-02-27 2026-04-17 2026-04-24 2026-10-23

Visite La ferme dans tous les sens Mercredi 20 et 27 Février, 17 et 24 Avril, et 23 Octobre 2026

Suivez le parcours du lait autour d’ateliers qui mettront vos 5 sens en éveil.

Découvrez la ferme autrement.

Ouvert à tous, inscription obligatoire.

Dès 5 ans. .

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com

English :

La ferme dans tous les sens tour Wednesday, February 20 and 27, April 17 and 24, and October 23, 2026

