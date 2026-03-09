Visite la Ferme des Marais De Ferme en Ferme 2026 La Ferme des Marais Charpey

Visite la Ferme des Marais De Ferme en Ferme 2026

La Ferme des Marais 285, route des Massouillards Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nos pâtes fermières semi-complètes sans œuf, farine de blé ancien, huile de tournesol, moutarde.

Expo vieux tracteurs.

Cuisson de pain au four à bois.

Assiette de pâtes avec sauce (+boisson) : 6€.

Réservation conseillée.

La Ferme des Marais 285, route des Massouillards Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 41 32 19 contact@fermedesmarais.com

English :

Our semi-complete farmhouse pasta contains no eggs, ancient wheat flour, sunflower oil or mustard.

Old tractor exhibition.

Bread baked in wood-fired oven.

Pasta plate with sauce (+drink): 6?

Reservations recommended.

L’événement Visite la Ferme des Marais De Ferme en Ferme 2026 Charpey a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme