Visite la Ferme des Marais De Ferme en Ferme 2026 La Ferme des Marais Charpey

Visite la Ferme des Marais De Ferme en Ferme 2026
La Ferme des Marais 285, route des Massouillards Charpey Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Nos pâtes fermières semi-complètes sans œuf, farine de blé ancien, huile de tournesol, moutarde.
Expo vieux tracteurs.
Cuisson de pain au four à bois.
Assiette de pâtes avec sauce (+boisson) : 6€.
Réservation conseillée.
La Ferme des Marais 285, route des Massouillards Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 41 32 19 contact@fermedesmarais.com
English :
Our semi-complete farmhouse pasta contains no eggs, ancient wheat flour, sunflower oil or mustard.
Old tractor exhibition.
Bread baked in wood-fired oven.
Pasta plate with sauce (+drink): 6?
Reservations recommended.
