Visite la forêt des 5 sens au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert
Parc animalier de Fougerolles Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22
Venez découvrir la forêt de manière originale à travers 5 ateliers ludiques qui mettront vos sens à rude épreuve recherche d’éléments naturels, reconnaissance de chants et de cris d’animaux, dégustation de plantes sauvages, fabrication d’un parfum nature, jeux tactiles et plein d’autres choses…
RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 20 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée)
Durée de l’animation 2h
Tarifs 5 € / personne (gratuit pour les moins de 3 ans)
Tarif famille 12 €
Entrée du parc incluse dans le tarif.
Réservation au 03 84 40 06 41. .
Parc animalier de Fougerolles Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
