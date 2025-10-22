Visite la forêt des 5 sens au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert

Parc animalier de Fougerolles Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Venez découvrir la forêt de manière originale à travers 5 ateliers ludiques qui mettront vos sens à rude épreuve recherche d’éléments naturels, reconnaissance de chants et de cris d’animaux, dégustation de plantes sauvages, fabrication d’un parfum nature, jeux tactiles et plein d’autres choses…

RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 20 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée)

Durée de l’animation 2h

Tarifs 5 € / personne (gratuit pour les moins de 3 ans)

Tarif famille 12 €

Entrée du parc incluse dans le tarif.

Réservation au 03 84 40 06 41. .

Parc animalier de Fougerolles Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

