Visite La kersantite à Kersanton Parking de la plage de Kersanton Loperhet

La kersantite à Kersanton entre histoires géologique et contemporaine:

La kersantite est une roche emblématique de la Bretagne, la seule dont le nom officiel vient d’un toponyme breton. Elle est réputée depuis des siècles pour ses propriétés intéressantes pour la sculpture. Elle fut ainsi utilisée pour la construction de bâtiments, l’art religieux ou encore les monuments aux morts.

La visite propose de découvrir la plage de Kersanton, lieu à l’origine du nom de la kersantite, et ses environs. Nous y observerons et verrons comment reconnaître les principaux types de roches et les grands groupes d’animaux fossiles. Nous pourrons constater qu’ils sont les témoins d’événements importants qui ont profondément impacté l’histoire de la vie sur Terre et les paysages de la Bretagne. Nous découvrirons enfin les vestiges des anciennes carrières de kersantite, témoins d’une longue histoire de l’exploitation de cette roche dans le Finistère qui a culminé au 20ème siècle.

Réservation obligatoire. .

