Visite La Libération de Luc Luc-sur-Mer
Visite La Libération de Luc Luc-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Visite La Libération de Luc
Jetée de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Lors de cette visite, découvrez les embuches rencontrées par les libérateurs. Sur réservation (billetterie p.)
Le 6 juin 1944, aucune unité ne débarque devant Luc. Cependant sa Libération est l’un des objectifs du Jour J des 41e et 48e commandos britanniques.
Luc fut en fait libéré le 7 juin par le 46e commando britannique !
Lors de cette visite, découvrez les embuches rencontrées par les libérateurs.
– Inscription obligatoire au 02 31 97 33 25 (Office de Tourisme de Luc-sur-Mer)
– Places limitées
– Rdv devant la jetée des pêcheurs à 14h00 .
Jetée de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 33 25
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English : Visite La Libération de Luc
On this tour, discover the pitfalls encountered by the liberators. Reservations required (ticket office p.)
L’événement Visite La Libération de Luc Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par Calvados Attractivité