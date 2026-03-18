Visite La Libération de Luc

Jetée de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Lors de cette visite, découvrez les embuches rencontrées par les libérateurs. Sur réservation (billetterie p.)

Le 6 juin 1944, aucune unité ne débarque devant Luc. Cependant sa Libération est l’un des objectifs du Jour J des 41e et 48e commandos britanniques.

Luc fut en fait libéré le 7 juin par le 46e commando britannique !

Lors de cette visite, découvrez les embuches rencontrées par les libérateurs.

– Inscription obligatoire au 02 31 97 33 25 (Office de Tourisme de Luc-sur-Mer)

– Places limitées

– Rdv devant la jetée des pêcheurs à 14h00 .

Jetée de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 33 25

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English : Visite La Libération de Luc

On this tour, discover the pitfalls encountered by the liberators. Reservations required (ticket office p.)

L’événement Visite La Libération de Luc Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par Calvados Attractivité