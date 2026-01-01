Visite : la mairie du 15e et l’Art déco Mairie du 15 arrondissement Paris

Construite par l’architecte Désiré-Louis-Henri Devrez entre 1873 et 1876, la mairie du 15e arrondissement s’avère trop exigüe

au début du XXe siècle. Ainsi, en 1913, l’architecte Léon Jaussely est chargé d’un projet d’agrandissement avec la surélévation de l’aile gauche et reconstruction totale de l’aile droite pour y installer une salle des fêtes au premier étage. Interrompu par la guerre, le chantier reprend en 1924 et s’achève en 1929.

La décoration de la salle des fêtes de la mairie du 15e est confiée à Henri Rapin, qui travaille en parallèle sur celle de la mairie de Reims. Cet ensemblier-décorateur, qui s’illustre à l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925 avec la salle à manger de l’Ambassade française et qui s’engage très fortement pour la rénovation des arts appliqués, choisit de lui donner un style Art déco.

Mis en scène de manière éclatante avec un décor inspiré des quatre saisons complété par des panneaux de staff, des ferronneries et des luminaires, le style Art déco forme ici un ensemble cohérent et fastueux. La peinture de la partie centrale du plafond, objet d’un concours distinct remporté par Octave Guillonnet, représente des rondes de figures volantes sur un fond bleu azur, entourant les armoiries de la Ville de Paris, dans les lumières féériques d’une fête.

À l’occasion des Journées d’étude : Paris au temps de l’Art déco, suivez la visite guidée de la mairie du 15e !

Le vendredi 23 janvier 2026

de 16h15 à 17h00

gratuit sous condition

Inscriptions à partir du 9 janvier

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T17:15:00+01:00

fin : 2026-01-23T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T16:15:00+02:00_2026-01-23T17:00:00+02:00

Mairie du 15 arrondissement 31 rue Péclet 75015 Paris



Afficher la carte du lieu Mairie du 15 arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

