Visite la médiathèque de l’intérieur Médiathèque de Tarentaize Saint-Étienne

Visite la médiathèque de l’intérieur Samedi 4 octobre, 11h15 Médiathèque de Tarentaize Loire

Début : 2025-10-04T11:15 – 2025-10-04T12:15

Fin : 2025-10-04T11:15 – 2025-10-04T12:15

Découvrez en famille le travail des médiathécaires et parcourez leurs espaces de travail.

Soyez attentifs tout au long de la visite pour avoir toutes les réponses au quizz final et tentez de gagner un petit lot souvenir !

Médiathèque de Tarentaize 20 rue Jo Gouttebarge Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

© Enora Yousfi Perrin