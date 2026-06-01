Visite : la nature au cœur d’un ancien jardin d’ornement, Domaine de La Terrasse, Carbonne

Visite : la nature au cœur d’un ancien jardin d’ornement Vendredi 5 juin, 14h30, 15h45 Domaine de La Terrasse Haute-Garonne

Limité à 20 personnes (exception : 30 pour les scolaires)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:45:00+02:00 – 2026-06-05T16:45:00+02:00

Découvrez les richesses naturelles du Domaine de La Terrasse lors d’une visite accompagnée au sein de son parc arboré.

Domaine de La Terrasse 18 Avenue Aristide Briand, 31390 Carbonne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie 06 26 51 78 08 https://www.domainedelaterrasse.fr https://www.facebook.com/domainedelaterrasse;https://www.instagram.com/domaine_de_la_terrasse [{« type »: « email », « value »: « ens.domainedelaterrasse@gmail.com »}] Un site au patrimoine remarquable, au bord de la Garonne Parking du domaine.

Découvrez les richesses naturelles du Domaine de La Terrasse lors d’une visite accompagnée au cœur de son parc arboré.

© M. Chateau