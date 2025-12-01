Visite la plage de Porsisquin et ses fossiles Parking de la plage de Porsisquin Logonna-Daoulas

Visite la plage de Porsisquin et ses fossiles

Parking de la plage de Porsisquin 41 Porsisquin Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-27 2026-01-02

La plage de Porsisquin et ses fossiles une histoire vieille de 400 millions d’années !

La rade de Brest est une région riche en fossiles bien connus des paléontologues depuis des décennies. Figés aujourd’hui dans les roches des plages de la rade, ils sont les témoins d’une vie qui a prospéré il y a près de 400 millions d’années.

La visite propose de découvrir les secrets de la plage de Porsisquin directement sur le terrain. Nous observerons et verrons comment reconnaître les principaux types de roches (granites, grès, calcaires, schistes…) et les grands groupes d’animaux fossiles (mollusques, trilobites…). Nous pourrons constater qu’ils sont les témoins d’événements importants qui ont profondément impacté l’histoire de la vie sur Terre et les paysages de la Bretagne.

Réservation obligatoire. .

Parking de la plage de Porsisquin 41 Porsisquin Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 71 28 63 72

