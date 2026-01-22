Visite La Porte Saint-Michel de fond en combles Guérande

Visite La Porte Saint-Michel de fond en combles

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-03-06 15:15:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Prenez le temps de découvrir en détail l’histoire et l’architecture de ce monument emblématique de la ville de Guérande avec un guide. Cette visite vous offre un accès exceptionnel aux combles du bâtiment afin d’observer sa spectaculaire charpente originelle du XVIIe siècle.

Visite conseillée à partir de 6 ans.

Déconseillée pour les personnes ayant des difficultés dans les escaliers. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

