Visite « La quinte du loup et le beau tox », Christophe Gaudard MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz Nogent-sur-Marne dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez à l’occasion d’une visite commentée l’exposition « La quinte du loup et le beau tox » du graphiste Christophe Gaudard. La visite permettra de découvrir la pratique du graphiste qui, s’il se tient à bonne distance de toute forme de respectabilité, est fréquemment sélectionné et primé dans les biennales internationales d’affiche et de graphisme. Emprunts directs au hard discount ou à l’esthétique viciée du clipart et du mème, rafistolages, graffitis, coulures, ratures et pixels, tout y passe, à rebours des bons usages de la communication culturelle. Les logos poppent, les numéros de téléphone s’exhibent et s’étirent. Des affiches qu’on scrolle à s’en tacher les yeux.

MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 01 48 71 90 07 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/ La Maison d’Art Bernard Anthonioz (MABA) est un centre d’art dédié à la création contemporaine. Entrée libre

Visite commentée de l’exposition « La quinte du loup et le beau tox »

Christophe Gaudard