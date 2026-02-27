Visite La révolution végétale du 11ᵉ : de la place Léon-Blum à Nation Place Léon Blum Paris

23/03/26 14h30 La révolution végétale du 11ᵉ : de

la place Léon Blum à Nation

Partez à la découverte

d’un 11ᵉ arrondissement en pleine transition écologique. De la place Léon Blum

en cours de réaménagement aux rues végétalisées, cette promenade met en lumière

l’essor des îlots de fraîcheur et des nouveaux espaces verts. Le parcours

traverse des jardins emblématiques, le square des Jardiniers, le jardin

Émile-Gallet avec son grand cadran solaire avant d’aboutir à la place de la

Nation, elle aussi repensée pour donner plus de place à la nature. Une visite

pour comprendre comment le quartier se transforme et s’adapte au changement

climatique.

Rendez-vous : 12 Place Léon Blum, 107 Bd

Voltaire, 75011 Paris

Sur les pas de la végétalisation au cœur du 11ème arrondissement

Le lundi 23 mars 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Place Léon Blum 12 Place Léon Blum 75011 Paris

