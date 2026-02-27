Visite La révolution végétale du 11ᵉ : de la place Léon-Blum à Nation Place Léon Blum Paris
la place Léon Blum à Nation
Partez à la découverte
d’un 11ᵉ arrondissement en pleine transition écologique. De la place Léon Blum
en cours de réaménagement aux rues végétalisées, cette promenade met en lumière
l’essor des îlots de fraîcheur et des nouveaux espaces verts. Le parcours
traverse des jardins emblématiques, le square des Jardiniers, le jardin
Émile-Gallet avec son grand cadran solaire avant d’aboutir à la place de la
Nation, elle aussi repensée pour donner plus de place à la nature. Une visite
pour comprendre comment le quartier se transforme et s’adapte au changement
climatique.
Sur les pas de la végétalisation au cœur du 11ème arrondissement
Le lundi 23 mars 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
