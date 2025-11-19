Visite La Techni Soudure Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite La Techni Soudure Mercredi 19 novembre, 14h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Au service des industries depuis 1947, à Strasbourg, La Techni-Soudure offre des prestations en chaudronnerie, soudure et usinage sur mesure avec un savoir-faire technique qui n’est plus à démontrer. Nous intervenons également sur le traitement de surface et la maintenance de vérins hydrauliques.

Notre équipe de soudeurs est à votre service pour répondre à l’ensemble de vos besoins et ainsi vous permettre d’assurer sereinement votre activité au quotidien. Habilitée pour le soudage ferroviaire, notre ent reprise de soudure est certifiée selon la norme NF EN 15085. Nousintervenons sur tous types de matériaux (Inox, acier…) en respectant divers procédés : TIG,Orbital, MIG, FF, EE…

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Visite des ateliers et découverte des métiers