Visite : La Tourasse se refait une beauté, La Tourasse, Sanilhac-Sagriès

Informations pratiques

Visite : La Tourasse se refait une beauté Samedi 19 septembre, 08h30 La Tourasse Gard

Gratuit. Sur réservation. Parking allée des Aubépines à Sanilhac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Visite de la Tourasse et de l’avancement des travaux de sauvegarde et de réhabilitation. Focus sur un chantier écologique et résilient.

La Tourasse Place de l’Église, 30700 Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès 30700 Gard Occitanie 0679925776 https://latourasse.com [{« type »: « email », « value »: « alex_porcelaine@yahoo.fr »}] La Tourasse est la tour donjon du château originel de Sanilhac.

Elle date du XII e siècle et abrite un pigeonnier remarquable.

Abandonnée pendant plusieurs décennies, elle sort de l’ombre depuis quelques années. Labellisée par la Fondation du Patrimoine en 2022, lauréate du prix “Patrimoine et tourisme local” décerné par la Fondation Airbnb en 2023, elle est en cours de sauvegarde et de restauration.

Sa propriétaire, céramiste et ancienne historienne œuvre activement à la faire connaître et à la remettre en lumière.

À terme, la Tourasse se destine à devenir un lieu d’art, de culture et de transmission. Parking juste en face de la Tourasse, allée des Aubépines

Visite de la Tourasse et de l’avancement des travaux de sauvegarde et de réhabilitation. Focus sur un chantier écologique et résilient.

©tamaramorisset