Visite « La vie secrète du parc animalier »

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

En compagnie de notre guide, entrer dans la vie intime de nos pensionnaires. Au cours de la balade, découvrez l’histoire du parc, les différentes espèces, leur mode de vie en captivité ainsi qu’à l’état sauvage, et de nombreuses anecdotes. Carnet nature à compléter pour les enfants.

RDV à 15h à l’entrée du parc nommée Blanzey (accessible à partir du centre de Fougerolles)

Durée 2h.

Tarifs 5 € / personne (gratuit pour les moins de 3 ans)

Tarif famille 12 €

Entrée du parc incluse dans le tarif.

Réservation au 03 84 40 06 41 ou sur place selon les places disponibles. .

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

