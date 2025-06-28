Visite La vie secrète du parc animalier

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-22 2026-05-16 2026-06-13

En compagnie de notre guide, entrer dans la vie intime de nos pensionnaires. Au cours de la balade, découvrez l’histoire du parc, les différentes espèces, leur mode de vie en captivité ainsi qu’à l’état sauvage, et de nombreuses anecdotes. Carnet nature à compléter pour les enfants.

RDV à 15h à l’entrée du parc nommée Blanzey (accessible à partir du centre de Fougerolles)

Durée 2h.

Entrée du parc incluse dans le tarif.

Réservation au 03 84 40 06 41 ou sur place selon les places disponibles. .

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English :

L’événement Visite La vie secrète du parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)