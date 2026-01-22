Visite l’abbatiale à l’envers et vue d’en haut Office de Tourisme Saint-Sever

Visite l’abbatiale à l’envers et vue d’en haut

Office de Tourisme 1 Place du Tour du Sol Saint-Sever Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Plongez au cœur du fabuleux destin de l’abbaye de Saint-Sever, sous un angle… inattendu. Équipé d’un miroir, vous découvrirez son architecture unique et profiterez d’une vue imprenable depuis son clocher (100 marches irrégulières, couloirs étroits). Maxi 15 personnes sur réservation. Rdv à l’OT

Plongez au cœur du fabuleux destin de l’abbaye de Saint-Sever, sous un angle… inattendu. Équipé d’un miroir, vous découvrirez son architecture unique et profiterez d’une vue imprenable depuis son clocher (bonne condition physique pour franchir plus de 100 marches non régulières, couloir étroit).

Maxi 15 personnes sur réservation. Chaussures plates conseillées. Rdv à l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 1 Place du Tour du Sol Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the fabulous destiny of Saint-Sever Abbey, from an unexpected angle. Equipped with a mirror, you’ll discover its unique architecture and enjoy a breathtaking view from its bell tower (100 irregular steps, narrow corridors). Maximum 15 people on reservation. Rdv at OT

L’événement Visite l’abbatiale à l’envers et vue d’en haut Saint-Sever a été mis à jour le 2026-01-20 par Landes Chalosse