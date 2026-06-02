Visite Laboratoire Alvend PURE à Somloire Somloire
Visite Laboratoire Alvend PURE à Somloire Somloire jeudi 23 juillet 2026.
Somloire
Visite Laboratoire Alvend PURE à Somloire
Somloire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Découvrez les coulisses de notre savoir-faire de fabricant de cosmétiques bio et de produits d’entretien depuis plus de 40 ans.
De la sélection des ingrédients à la mise en flacon, cette visite immersive dévoile les étapes de conception de produits éco-conçus, pensés pour limiter notre impact environnemental et respecter le vivant.
Visite non-accessible PMR et conseillée à partir de 8 ans.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.
OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .
Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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L’événement Visite Laboratoire Alvend PURE à Somloire Somloire a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais