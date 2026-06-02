Somloire

Visite Laboratoire Alvend PURE à Somloire

Somloire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Découvrez les coulisses de notre savoir-faire de fabricant de cosmétiques bio et de produits d’entretien depuis plus de 40 ans.

De la sélection des ingrédients à la mise en flacon, cette visite immersive dévoile les étapes de conception de produits éco-conçus, pensés pour limiter notre impact environnemental et respecter le vivant.



Visite non-accessible PMR et conseillée à partir de 8 ans.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite Laboratoire Alvend PURE à Somloire Somloire a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais