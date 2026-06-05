Le May-sur-Èvre

Visite L’âge d’Or de la Chaussure au May-sur-Evre

Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Au May-sur-Èvre, la chaussure fait partie de l’histoire locale depuis plus d’un siècle. Ici, on ne se contente pas de les porter on les fabrique aussi, perpétuant un savoir-faire qui a marqué toute une génération d’habitants et façonné l’identité de la commune.

À travers un parcours guidé de 1,5 km dans le bourg, remontez le fil de cette aventure industrielle et humaine et revivez pas à pas l’âge d’or de la chaussure.

Une balade accessible à tous, proposée par l’association MAY…moire. En avant, marche !

A partir de 10 ans

Accessible PMR

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite L’âge d’Or de la Chaussure au May-sur-Evre Le May-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais