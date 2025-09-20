Visite « lampe tempête Grand Roc » Grotte du Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Visite « lampe tempête Grand Roc » Grotte du Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil samedi 20 septembre 2025.

20 places. Réservation en ligne. Conseillé aux enfants à partir de 8 ans. Tarif : adulte et + de 13 ans : 12,50 €. Enfant (moins de 13 ans) 9,50 €.

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Vous plongez dans le noir, vous ressentez l’excitation et le frisson que Jean Maury a du éprouver en 1924…

Chaque nouvelle salle, chaque virage est un étonnement. À la fin du premier tour de la grotte, on rallume les lumières et on y retourne, cette fois avec les éclairages habituels pour profiter des concrétions et faire une visite classique avec toutes les explications du guide.

Grotte du Grand Roc Avenue de Laugerie, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 92 70 http://www.semitour.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketsdordogne.com/fr/1204-grotte-du-grand-roc/7536-visite-lampe-tempete-grand-roc »}] Découverte par Jean Maury le 29 avril 1924, la grotte du Grand Roc fut aménagée et ouverte à la visite en 1927.

Elle s’ouvre à mi-hauteur d’une falaise qui surplombe la vallée de la Vézère et une véritable forêt minérale composée d’une grande variété et densité de cristallisation avec des coulées de calcite. Stalactites et stalagmites se rejoignent parfois pour créer des colonnes.

Journées européennes du patrimoine 2025

