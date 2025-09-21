Visite « L’architecture des maisons de passementier » Maison du Passementier Saint-Jean-Bonnefonds

Grandes fenêtres, haut plafond, imposants métiers à tisser… Les maisons de passementier ont une architecture singulière ! En cette 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de (re)découvrir ce patrimoine architectural propre à la région stéphanoise.

Le musée sera ouvert de 14h à 18h et des départs de visites sont prévus à 14h30, 15h30, 16h30.

Le musée sera fermé le samedi 20 septembre.

Informations et réservations : 04-77-95-07-03 ou passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Maison du Passementier 20, rue Victor Hugo, la Baraillère, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04-77-95-09-82 [{« type »: « phone », « value »: « 04-77-95-07-03 »}, {« type »: « email », « value »: « passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr »}] [{« link »: « mailto:passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr »}] La maison du Passementier présente un atelier de passementier tel qu’il existait au début du XXe siècle, avec deux métiers Jacquard. Des démonstrations de tissage sont organisées à chaque visite.

Chaque année le musée présente une à deux expositions en lien avec le patrimoine local ou la création textile traditionnelle et contemporaine. Places de stationnement gratuites tout le long de la rue, ainsi que Ligne de bus n°15 du réseau STAS

©Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds