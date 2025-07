Visite L’art et la matière Orschwiller

Visite L’art et la matière Orschwiller samedi 4 octobre 2025.

Visite L’art et la matière

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

Date(s) :

2025-10-04

À travers cette visite thématique nous vous proposons de poser un regard différent sur le château en levant le voile sur son côté artistique mais aussi sur quelques secrets de savoir-faire et de techniques.

À travers cette visite thématique nous vous proposons de poser un regard différent sur le château en levant le voile sur son côté artistique mais aussi sur quelques secrets de savoir-faire et de techniques. Chaque matière sera l’occasion d’un moment ludique et participatif. 2 heures à la rencontre de l’âme artistique du château ! .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

This themed tour offers a different perspective on the château, revealing not only its artistic side, but also some of its secrets of know-how and techniques.

German :

Durch diese thematische Führung schlagen wir Ihnen vor, einen anderen Blick auf das Schloss zu werfen, indem wir den Schleier über seiner künstlerischen Seite lüften, aber auch einige Geheimnisse des Know-hows und der Techniken lüften.

Italiano :

Questa visita tematica vi offrirà una prospettiva diversa dello château, rivelando non solo il suo lato artistico ma anche alcuni dei suoi segreti di know-how e tecniche.

Espanol :

Esta visita temática le ofrecerá una perspectiva diferente del castillo, revelándole no sólo su faceta artística, sino también algunos de sus secretos de saber hacer y técnicas.

L’événement Visite L’art et la matière Orschwiller a été mis à jour le 2025-07-10 par Château du Haut-Koenigsbourg