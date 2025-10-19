Visite Le Bureau de Louis Guilloux Maison Louis Guilloux Saint-Brieuc

Visite Le Bureau de Louis Guilloux

Maison Louis Guilloux 13 rue Lavoisier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-10-19 2025-11-16 2025-12-14

Peu de grands auteurs ont écrit l’essentiel de leur œuvre dans le même lieu.

Le bureau de Louis Guilloux offre cette singularité qui lui donne tout son intérêt. Il est avant tout un lieu de vie où se déroule le travail incessant de la création littéraire.

Les visites sont assurées et commentées par des membres de la Société des amis de Louis Guilloux qui agit pour conserver vivante la mémoire de l’écrivain, élargir sa notoriété et promouvoir son œuvre.

Sans réservation. .

Maison Louis Guilloux 13 rue Lavoisier Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 73 27 15

