Visite : Le cabinet médical du Docteur Sentex, Maison Sentex, Saint-Sever

Informations pratiques

Visite : Le cabinet médical du Docteur Sentex Samedi 17 octobre, 16h00 Maison Sentex Landes

Gratuit. 15 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Poussez les portes de la maison Sentex et venez découvrir pour la première fois cette nouvelle reconstitution d’un cabinet de médecin du tournant du siècle dernier. Pépites de l’histoire de la médecine, anecdotes médicales en perspective !

Maison Sentex Place de Verdun 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

Poussez les portes de la maison Sentex et venez découvrir pour la première fois cette nouvelle reconstitution d’un cabinet de médecin du tournant du siècle dernier. Pépites de l’histoire de la en !…

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