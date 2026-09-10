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Visite : Le cabinet médical du Docteur Sentex, Maison Sentex, Saint-Sever

samedi 17 octobre 2026 · Maison Sentex · Saint-Sever

Visite : Le cabinet médical du Docteur Sentex, Maison Sentex, Saint-Sever

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Maison Sentex
Adresse
Place de Verdun 40500 Saint-Sever
Ville
40500 Saint-Sever
Département
Landes
Tarif
Gratuit. 15 places disponibles.

Visite : Le cabinet médical du Docteur Sentex Samedi 17 octobre, 16h00 Maison Sentex Landes

Gratuit. 15 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Poussez les portes de la maison Sentex et venez découvrir pour la première fois cette nouvelle reconstitution d’un cabinet de médecin du tournant du siècle dernier. Pépites de l’histoire de la médecine, anecdotes médicales en perspective !

Maison Sentex Place de Verdun 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine
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©Inventaire Nouvelle-Aquitaine

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